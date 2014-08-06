فوزية طارش: ندرس منح حاملات الثانوية رخصة مكاتب الزواج

تدرس إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية اقتراحاً، يدعو إلى منح الفرصة للحاصلات على شهادة الثانوية العامة، بفتح مكاتب للاستشارات الأسرية وتسهيل الزواج، شرط وجود الخبرة اللازمة، والخضوع لعدد من الدورات المتخصصة في هذا المجال.

وجاءت دراسة الاقتراح وفقا لتصريح فوزية طارش مديرة ادارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ»البيان«، بناء على الاستفسارات العديدة التي تلقتها إدارة التنمية الأسرية خلال الفترة الماضية من الجمهور، وخاصة النساء الراغبات في فتح مكاتب للاستشارات الأسرية والحاصلات على الشهادة الثانوية، ولم يتمكن من الحصول على الشهادة الجامعية، كما يشترط القانون المزمع إقراره من مجلس الوزراء.

وقالت فوزية طارش: إن ما شجع على دراسة الاقتراح وجود نسبة كبيرة من النساء المهتمات بهذا المجال، وكم الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة منهن، إضافة إلى أن »الخاطبة« في الماضي لم يكن لديها قدر كبير من التعليم، وإنما اعتمدت الخبرة الكبيرة والمعارف الواسعة واحتياجات الأسر.

وأوضحت أن الوزارة مستعدة لقبول طلبات فتح مكاتب ومراكز الاستشارات الأسرية وتسهيل الزيجات، بعد التسجيل في الدوائر الاقتصادية في كل إمارة، ثم الحصول على الرخصة المعتمدة من الوزارة بشرط تطبيق المعايير اللازمة، والتي تضمن تقديم خدمات متميزة لمراكز الاستشارات الأسرية.

تعاون

وقالت إن هناك تعاونا كبيرا من كافة الجهات المعنية في إمارات الدولة وخاصة من دوائر التنمية الاقتصادية التي تمنح تلك المكاتب ترخيصها التجاري، حيث أبدت تلك الجهات تفهمها بأهمية اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على مكاتب الاستشارات الأسرية وفقا للقانون، وأبدت موافقتها على عدم منح أية ترخيص لتأسيس أو تجديد مكتب للاستشارات الأسرية الا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

تقاليد

وقالت إن المعايير المطلوبة تشمل الترخيص والتجديد والمتابعة من قبل الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، وتوفر المؤهل العلمي في القائم بإدارة هذه المراكز، ووجود المكان الملائم لتقديم الاستشارات الأسرية وتسهيل الزواج، واعتماد مبدأ السرية وعدم التشهير بالراغبين في الزواج.

وأضافت إن المعايير تشترط أيضا وجود كادر وظيفي متكامل والإلمام بالعادات والتقاليد المرعية، واعتماد النظام المالي والشفافية في الرسوم المتحصلة من الراغبين في الزواج، ومدى علاقة القائم على المركز بأهل الزوجين، »لاشتراط الوزارة وجود الأهل لتسهيل الزواج والتوفيق بين الشاب والفتاة«.

وأكدت مديرة إدارة التنمية الأسرية أن عددا من مكاتب ومراكز الاستشارات الأسرية استغلت أطراف العلاقة ماديا، ثم التنصل من المسؤولية بعد فشلها في التزويج، وتعرضت فتيات للتشهير من قبل بعض أصحاب المراكز.

معايير الجودة

وقالت إن الخطة الاستراتيجية لإدارة التنمية الأسرية 2014 2016 تتضمن تطبيق معايير الجودة على مراكز الاستشارات الأسرية، وتنظيم ورش عمل مع أصحابها إلى حين صدور القانون الجديد من قبل مجلس الوزراء، مع نشر الرسائل الإعلامية الإرشادية بالقضايا الأسرية من خلال خطة إعلامية متكاملة، ووضع البرامج التوعوية للأم وللأب للاتصال بالمكاتب الأسرية لحل المشاكل الناجمة، سواء كانت ناتجة من العنف أو نتيجة وجود أولاد مراهقين لا يستطيعون التعامل معهم بالشكل الصحيح.

وقالت إن الفئات التي تقدم لها الخدمات من مراكز الاستشارات الأسرية تشمل المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، وأهل الزوجين، والزوج والزوجة والأبناء، والمطلقة والأرمل والأرملة، وإن من أهداف إنشاء هذه المكاتب تقديم الاستشارات والحلول للمشكلات الأسرية، ووضع البرامج الوقائية والإنمائية والعلاجية للمواقف والحالات الأسرية، والارتقاء بالأداء المهني للعاملين في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري، وإجراء البحوث والدراسات المسحية للظواهر والمشكلات التي تحد من الاستقرار الأسري.

خدمات

ويأتي تطبيق مشروع مكاتب الاستشارات الأسرية بهدف تفعيل القرار الاداري رقم 32 لسنة 2004 بشأن شروط واجراءات التصريح للمؤسسات الخاصة العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات رعاية الأسرة والتي تشمل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية والزواجية والنفسية، وتقديم خدمات الدعم في التنشئة الاجتماعية، وتدعيم الصحة الاجتماعية والنفسية، ومعاونة الأسرة في معالجة المشكلات الأسرية والتعامل مع مشكلات الأطفال والمراهقين من الأبناء وتقديم خدمات التوافق بين الراغبين في الزواج.شروط

من الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح ان يكون من مواطني الدولة ولا يقل عمره عن 25 عاما وكامل الأهلية وحسن السيرة، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء المؤسسة واستمرارها.