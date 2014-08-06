انطلاق قافلة إغاثة الأزهر إلى «غزة» بـ 40 طن مواد طبية وغذائية

انطلقت فجر اليوم الأربعاء قافلة الأزهر الشريف الإغاثية إلى قطاع غزة، مكونة من 40 طن مواد غذائية، ومستلزمات طبيبة، بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، وتحركت القافلة من مشيخة الأزهر، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى والجيش والشرطة ووزارة الخارجية.

ويترأس القافلة الشيخ محمد زكى، الأمين العام للجنة العليا للدعوة، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للجنة الدعوة، ومحمد العبد رئيس الحسابات بالأزهر، ومسئول القوافل.

وتأتى تلك القافلة بناء على تعليمات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإرسال قافلة طبية وإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، وتأتى هذه المبادرة استكمالا لدور الأزهر داخليًا وخارجيًا، وسبق أن أرسل من قبل قوافل طبية وإغاثية إلى دول النيجر والسودان والصومال.