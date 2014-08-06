ننشر قواعد قبول الكليات للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية 3 سنوات

حصل "اليوم السابع" على القواعد التى يتم من خلالها قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2014 (نظام الثلاث سنوات (تجارى وصناعى، وزراعى، وسياحة وفنادق بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئات من الطلاب فى العام الجامعى 2014/2015 وفقاً للشروط والضوابط التالية:

- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية "الكليات التى بها شعب تعليم فنى" - الزراعة - الآثار - التعليم الصناعى) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافى مع مراعاة الشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتى منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعى – تجارى – زراعة – سياحة وفنادق) بمجموع درجات70% على الأقل من المجموع الكلى فقط فى شهادة الدبلوم الفنى بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عدا كليات (التمريض والتعليم الصناعى)، باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساساً على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها)، وبحيث يكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده فى ضوء ما يلى:

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب فى شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.

(ب) ترتيب رغبات الطلاب.

(ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % سالفة الذكر).

- عدم التقيد بالتخصص الذى درسه الطالب فى الشهادة الفنية الصناعية- التجارية - الزراعية عند قبوله بكليات ( التربية- التجارة - التعليم الصناعى) بالجامعات المصرية وفقاً للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات على:

- قبول الطلاب الخمسة أوائل الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها.

دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (ونظائرها)

> نظام الثلاث سنوات

أولًا) المؤهلات التى تقبل

1- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام قديم)

> 2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (إعداد مهنى)

يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع المواد التحريرية

3- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام مطور)

> 4- دبلوم (ضعاف السمع – التلمذة الصناعية – التعليم والتدريب المزدوج – التعليم التبادلى)

يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلى للدرجات

طريقة حساب النسبة المئوية:

لإيجاد النسبة المئوية للمجموع = ( مجموع الكلى للطالب× 100 ) ÷ النهاية العظمى

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