ننشر قواعد التحاق الطلاب الحاصلين على دبلوم التجارى بالجامعات

حصل "اليوم السابع" على أهم القواعد المخصصة للطلاب الحاصلين على دبلوم التجارى بالجامعات.

ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2014 نظام 5 سنوات (تجارى - صناعى - صناعى "شعبة ترميم آثار" - زراعى - موسيقى) وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2014 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئات من الطلاب فى العام الجامعى 2014/2015 وفقاً للشروط والضوابط التالية:

- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التى بها شعب تعليم فنى" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - التمريض - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التعليم الصناعى) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافى مع مراعاة الشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتى منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

- يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلى للدرجات فى شهادة الدبلوم الفنى، بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عدا كليات "التمريض والتعليم الصناعى" باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساساً على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها)، بحيث يكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده فى ضوء ما يلى:

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب فى شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.

> (ب) ترتيب رغبات الطلاب.

> (ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % سالفة الذكر).

- لا يعتبر ترشيح الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية الصحية "شعبة فنيات تمريض" إلى إحدى كليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية قبولاً نهائياً، إلا بعد أدائهم بنجاح اختبارات القبول التى تعقد بالكليات والمنصوص عليها بلوائحها الداخلية، وفى حالة عدم نجاح الطالب أو الطالبة فى هذه الاختبارات يتم تطبيق قرارى المجلس الأعلى للجامعات الصادرين بجلستيه بتاريخ 24/10، 28/11/2013 المتضمنين تكليف من يرغب من الطلاب الذين لم يجتازوا اختبارات القدرات بنجاح بالعمل داخل المستشفيات الجامعية عن طريق الجامعة مباشرة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومنحهم فرصة التقدم للحصول على الدبلوم الفنى التخصصى والمعادل للبكالوريوس التقنى من المجلس الأعلى للجامعات.

- عدم التقيد بالتخصص الذى درسه الطالب فى الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات (الهندسة - التربية - التعليم الصناعى) بالجامعات المصرية وفقاً للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى، وذلك عدا الشعب التالية:

* شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.

> * شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار وكليات الفنون التطبيقية بعد النجاح فى اختبارات القدرات.

- قبول الطلاب الخمسة أوائل الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية، التى تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها:

الشهادات الفنية التجارية نظام السنتين بعد الثانوية.

>المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس.

المؤهلات التى تقبل:

1- دبلوم المعاهد الفنية التجارية بجميع شعبها.

>2- دبلوم المعاهد الخاصة المتوسطة التجارية (إدارة وسكرتارية - نظم المعلومات الإدارية).

>3- دبلوم العلاقات الصناعية من الجامعة العمالية وفروعها.

>4- دبلوم المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات بجميع شعبها.