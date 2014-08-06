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«الحريري»: السعودية تدعم لبنان بمليار دولار لـ«مكافحة الإرهاب»

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أعلن سعد الدين الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، أن « ستقدم مليار دولار دعمًا للجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب، خصوصا في ظل تطورات عرسال والأخطار المحيطة مثل داعش»، حسبما أفاد موقع «العربية.نت»، الأربعاء.

وعلى صعيد التطورات في عرسال اللبنانية، أفادت «العربية» بـ«تعرض الهدنة هناك للخرق، بعد دوي أكثر من 5 قذائف في مناطق الاشتباك، وتحديدا في وادي عطا تبعتها رشقات نارية».

وكانت الجهود أسفرت عن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد نجاح مبادرة جديدة بين الجيش ومسلحين من جبهة النصرة قدموا من جبال القلمون قبل أيام.

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