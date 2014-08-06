السودان تنفي ينفي اختراق إسرائيل لمجالها الجوي

نفى الجيش السوداني ، ما تردد عن اختراق الجيش الإسرائيلي للأجواء السودانية مؤخراً، مؤكدا اتخاذ التحوطات الكاملة لحماية السودان ضد أي ضربة توجهها إسرائيل “سواء هددت بضرب البلاد أو لم تهدد”.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء :” أن الحديث عن اختراق إسرائيل للمجال الجوي السوداني يدخل في دائرة “الشائعات” ولا يرقى لمستوى الصحة.

وأشار الى أن القوات المسلحة لا تتوقع حدوث ضربة من قبل إسرائيل، ومضى قائلاً “الحديث عن أن إسرائيل هددت بضرب السودان لم يصدر رسمياً من قبل مسؤول إسرائيلي وإنما حديث في المواقع الإلكترونية وبعض الوكالات غير الرسمية، .

وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني، على أن القوات المسلحة السودانية تدقق في صحة المعلومة ولن تفرط في حماية البلاد.