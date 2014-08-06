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فيديو.. طفلة فلسطينية عن إصابتها في قصف إسرائيلي: «رجلي ساحت زي الشيكولاتة»

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روت الطفلة الفلسطينية سامية ريحان وقائع إصابتها عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلها في حي نابلس بقطاع غزة.

وقالت سامية: «بحب الجبنة والشاي، أنا ومرات خالي وبنت خالي الصغيرة كنا قاعدين ما بعرف شى صار، أخوي بقى يلعب، أسامة في الغرفة وبعدين جه بولاد خالي الاتنين طار معنا، اجت عمتي فوق تنضف جناحات، فجأة صار خبط وكلن تركوني لحالي ومقدرتش أقوم وحسيت رجلي بتسيح زي الشيكولاتة، واجه بابا وحملني».

وأضافت: «قال (والدها) اطلبوا الإسعاف، اطلعنا ع الشارع وبنات تجري وماشوفتش حوالي، وفجأة ركبوا في السيارة، ودوني ع المستشفى، ايجت ماما وخالتو وأخوي وبابا وعمي محمد».

وتابعت: «جيت في الإسعاف وبعدين المستشفى، يركبوني من إسعاف وينزلوني ويركبوني إسعاف وينزلوني ويركبوني إسعاف، وبعدين جينا ع المستشفى».

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