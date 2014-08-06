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محافظ بورسعيد السابق: مشروع قناة السويس سيقود قاطرة التنمية.. ولن ننتظر العون من أحد

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محافظ بورسعيد السابق: مشروع قناة السويس سيقود قاطرة التنمية.. ولن ننتظر العون من أحد محافظ بورسعيد السابق: مشروع قناة السويس سيقود قاطرة التنمية.. ولن ننتظر العون من أحد

قناة السويس _ أرشيفية

أشاد اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق، بمشروع قناة السويس الجديد الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح عن افتتاحه يوم الثلاثاء.

وأكد في تصريحات ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على فضائية “الحياة”، أن هذا المشروع سيعيد ازدهار مدن القناة وسيضع بورسعيد على قاطرة التنمية، مؤكدًا أن سبل التنمية المختلفة هي الحل الوحيد لمواجهة الأزمات التي تواجهها حاليًا، على حد تعبيره.

كما حذر محافظ بورسعيد السابق، من المؤامرات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مشروع قناة السويس الجديد هو نقطة الخروج من تلك الأزمة، مضيفًا “مصر ستنطلق إلى مرحلة جديدة، ويجب أن نعلم أننا في مرحلة تحدٍ ولن ننتظر العون من أحط”، حسب قوله.

 

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