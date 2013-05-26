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سعد عمارة: رفضنا طلب "الداخلية" بزيادة مخصصاتها 4.8 مليار جنيه

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سعد عمارة: رفضنا طلب "الداخلية" بزيادة مخصصاتها 4.8 مليار جنيه سعد عمارة: رفضنا طلب "الداخلية" بزيادة مخصصاتها 4.8 مليار جنيه

كتب : محمد عاشور منذ 1 دقيقة

قال الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى، إن المجلس رفض طلب وزارة الداخلية بزيادة المخصصات المالية لها بمبلغ 4.8 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضي.

وأوضح عمارة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، أن المجلس اكتشف أن تلك الزيادة سيتم إنفاقها على المرتبات والمكافآت، ولا تخصص للتدريب والمعدات والقمصان الواقية للرصاص.

وقال إن المجلس طلب من الوزارة أن يكون هناك خطة واضحة لصرف هذه المبالغ، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يشعر بأن هناك خدمة مقدمة له، لأنه هو الذي يدفع هذه الأموال.

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