أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث كمين مارينا ويطلب سرعة انتقال الطب الشرعي والمعمل الجنائي

Google+ Print
النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث كمين مارينا ويطلب سرعة انتقال الطب الشرعي والمعمل الجنائي النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث كمين مارينا ويطلب سرعة انتقال الطب الشرعي والمعمل الجنائي

هشام بركات النائب العام

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل وموسع في واقعة قيام مجموعات مسلحة باستهداف كمين في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

وكلف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، بمتابعة التحقيق مع النيابة المختصة، كما أمر النائب العام بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وكذلك انتقال الطب الشرعي لمعاينة الجثث والانتقال للمستشفيات لسماع أقوال المصابين.

كما أمر بمخاطبة وزارة الداخلية لسرعة إرسال تحرياتها عن الواقعة وتقرير خبراء المفرقعات حول نوعية القذائف التي استخدمت في الحادثة.

جدير بالذكر، أنه قتل اثنان من أمناء الشرطة في مواجهات مع عناصر إرهابية بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي، كما تمكنت قوات الشرطة من قتل 4 إرهابيين مسلحين، والقبض على ثلاثة آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا