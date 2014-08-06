النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث كمين مارينا ويطلب سرعة انتقال الطب الشرعي والمعمل الجنائي

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل وموسع في واقعة قيام مجموعات مسلحة باستهداف كمين في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

وكلف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، بمتابعة التحقيق مع النيابة المختصة، كما أمر النائب العام بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وكذلك انتقال الطب الشرعي لمعاينة الجثث والانتقال للمستشفيات لسماع أقوال المصابين.

كما أمر بمخاطبة وزارة الداخلية لسرعة إرسال تحرياتها عن الواقعة وتقرير خبراء المفرقعات حول نوعية القذائف التي استخدمت في الحادثة.

جدير بالذكر، أنه قتل اثنان من أمناء الشرطة في مواجهات مع عناصر إرهابية بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي، كما تمكنت قوات الشرطة من قتل 4 إرهابيين مسلحين، والقبض على ثلاثة آخرين.