أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تونس تشتري 12 طائرة هليكوبتر”بلاك هوك “من الولايات المتحدة لمساعدتها في قتال المتشددين

Google+ Print
تونس تشتري 12 طائرة هليكوبتر”بلاك هوك “من الولايات المتحدة لمساعدتها في قتال المتشددين تونس تشتري 12 طائرة هليكوبتر”بلاك هوك “من الولايات المتحدة لمساعدتها في قتال المتشددين

تعتزم الولايات المتحدة بيع تونس 12 طائرة هليكوبتر متطورة مع سعي واشنطن لمساعدة البلد الواقع في شمال افريقيا في القضاء على تهديد متزايد من اسلاميين متشددين.

وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في كلمة أمس الثلاثاء في مجلس الاطلسي وهو مركز ابحاث في واشنطن “طلبنا من الولايات المتحدة اعطاءنا حوالي 12 بلاك هوك.”

واضاف قائلا “نحن في حاجة ماسة اليها الان.”

وقال المرزوقي الذي يزور واشنطن لحضور قمة بين الولايات المتحدة المتحدة وزعماء افارقة ان الجيش التونسي يحتاج ايضا الي تدريب ومعدات اخرى مثل اجهرة للرؤية الليلية.

واضاف قائلا “انها مسألة ملحة” مشيرا إلى ان الفترة السابقة على الانتخابات المقبلة في تونس قد تشهد تجدد العنف. ومن المقرر ان يدلي التونسيون باصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية في خريف هذا العام.

ووفقا لبيان نشرته الشهر الماضي وكالة التعاون الامني الدفاعي وهي وكالة حكومية امريكية تدير مبيعات الاسلحة فإن ادارة اوباما تخطط لبيع 12 طائرة هليكوبتر يو.اتش-60إم بلاك هوك بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار.

ووفقا للوكالة فان تلك الطائرات سيجري تجهيزها بصواريخ هلفاير وتكنولوجيا عسكرية متطورة اخرى. وتحتاج الصفقة الي موافقة الكونجرس.

ومنذ ابريل نشرت السلطات التونسية الاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر حيث لجأ مقاتلون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي. وقتل 15 جنديا تونسيا في هجمات على نقاط تفتيش عسكرية في المنطقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا