تونس تشتري 12 طائرة هليكوبتر”بلاك هوك “من الولايات المتحدة لمساعدتها في قتال المتشددين

تعتزم الولايات المتحدة بيع تونس 12 طائرة هليكوبتر متطورة مع سعي واشنطن لمساعدة البلد الواقع في شمال افريقيا في القضاء على تهديد متزايد من اسلاميين متشددين.

وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في كلمة أمس الثلاثاء في مجلس الاطلسي وهو مركز ابحاث في واشنطن “طلبنا من الولايات المتحدة اعطاءنا حوالي 12 بلاك هوك.”

واضاف قائلا “نحن في حاجة ماسة اليها الان.”

وقال المرزوقي الذي يزور واشنطن لحضور قمة بين الولايات المتحدة المتحدة وزعماء افارقة ان الجيش التونسي يحتاج ايضا الي تدريب ومعدات اخرى مثل اجهرة للرؤية الليلية.

واضاف قائلا “انها مسألة ملحة” مشيرا إلى ان الفترة السابقة على الانتخابات المقبلة في تونس قد تشهد تجدد العنف. ومن المقرر ان يدلي التونسيون باصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية في خريف هذا العام.

ووفقا لبيان نشرته الشهر الماضي وكالة التعاون الامني الدفاعي وهي وكالة حكومية امريكية تدير مبيعات الاسلحة فإن ادارة اوباما تخطط لبيع 12 طائرة هليكوبتر يو.اتش-60إم بلاك هوك بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار.

ووفقا للوكالة فان تلك الطائرات سيجري تجهيزها بصواريخ هلفاير وتكنولوجيا عسكرية متطورة اخرى. وتحتاج الصفقة الي موافقة الكونجرس.

ومنذ ابريل نشرت السلطات التونسية الاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر حيث لجأ مقاتلون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي. وقتل 15 جنديا تونسيا في هجمات على نقاط تفتيش عسكرية في المنطقة.