ميريام فارس تغني في السعيدية المغربية

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مؤخراً حفلاً فنياً بمارينا مدينة السعيدية (شرق المغرب)، في إطار فعاليات "ليالي مارينا" التي تنظمها "شركة تنمية المحطة السياحية السعيدية".

وتميز حفل ميريام بحضور لافت فاق 6 آلاف متفرج، جاؤوا لمعانقة ملكة المسرح المعروفة بأدائها وبرقصها المتميز.

وإلى جانب أغانيها المعروفة، غنّت الفنانة مقاطع من الأغنية الوطنية الشهيرة "صوت الحسن ينادي"، بالإضافة إلى مقاطع من أغنية "كع كع يا زوبيدة" المشهورة باللهجة الريفية، ورافقت الأغنية رقصة "الركادة" وهي الرقصة المعروفة في التراث الشعبي لمنطقة شرق المغرب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"