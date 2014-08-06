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دينا حايك تتضامن مع الجيش اللبناني وتؤجل حفلتها

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دينا حايك تتضامن مع الجيش اللبناني وتؤجل حفلتها دينا حايك تتضامن مع الجيش اللبناني وتؤجل حفلتها

الأربعاء 06-08-2014 02:54

تأجّل الحفل الفني الذي كان من المقرر أن تحيه الفنانة اللبنانية دينا حايك الأسبوع المقبل في 14 أب/أغسطس من الشهر الحالي، وذلك تضامناً مع الجيش اللبناني حسب ما أكد مدير أعمال الفنانة داني حايك.

وأوضح الحايك إنه لم يتم تحديد موعد أخر للحفلة بعد.

وكانت الفنانة قد أحيت في 1 أب/أغسطس بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حفلاً فنياً في نادي الضباط بجونيه، حيث قدمت مجموعة من أغانيها المميزة، والملفت أن دينا تألقت باللباس العسكري اللبناني خلال إحياء الحفلة.

 

 

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