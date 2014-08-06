وزير الأوقاف: آلية اختيار رئيس جامعة الأزهر دليل على حكمة "الطيب"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى كل يوم نتعلم درسًا جديدًا من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر فى الحكمة والتجرد والشفافية، فعلى الرغم من أن قانون تنظيم الأزهر يتيح للإمام الأكبر اختيار من يراه مناسبًا لرئاسة جامعة الأزهر، ورفع الأمر لفخامة رئيس الجمهورية، إلا أن فضيلة الإمام لتجرده التام شكّل لجنة لفحص أوراق المرشحين ومقابلتهم وترتيبهم وفق رؤية اللجنة، وعرض الأمر على الإمام تمهيدًا لرفعه للرئيس، ليعطينا درسًا جديدًا فى التجرد والشفافية، والتأكيد على امتثاله دائمًا لصوت الحكمة والعقل، والاعتداد بمعيار الكفاءة المصحوبة بالقيم والأخلاق التى تتناسب وتاريخ الأزهر وعراقة جامعته، بعيدًا عن أى مجاملات أو ولاءات.

وأضاف الوزير، فى بيان له، إننا لنؤمّل أن يسفر عمل اللجنة عن اختيار رئيس أزهرى قلبًا وقالبًا، شكلا ومضمونًا، يستطيع أن ينهض بجامعة الأزهر التى تُعدّ أهم منارة علمية شرعية وسطية فى العالم كله، ويعمل فى الوقت نفسه على تنقيتها من أصحاب الميول إلى بعض الأفكار المتشددة، والمنتمين إلى أى جماعات أو جمعيات لا ترتضى الفكر الأزهرى ولا تؤمن به، سواء أكانوا طلابًا أم أساتذة.