الأندية «الموسمية» بالرياض تعرّف الطلاب وأولياء أمورهم بالنظام الفصلي

نظمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض حملة توعوية في 97 ناديا موسميا لطلاب المرحلة المتوسطة وأولياء أمور الطلاب عن النظام الفصلي الجديد الذي سيطبق في المرحلة الثانوية ابتداء من العام الدراسي المقبل.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير بالإدارة سعود العبداللطيف أن الحملة تضمنت عقد لقاءات تعريفية يقدمها د. خالد السعيد منسق النظام الفصلي عن النظام وآلية تطبيقه والمواد التي سيتم تدريسها في كل فصل دراسي مشيرا إلى أن هناك نشرة تعريفية أصدرتها الوزارة سيتم توزيعها كذلك على طلاب الأندية الموسمية متضمنة شرحا وافيا وتفصيليا للنظام.

وبيّن العبداللطيف أن النشرة تضمنت العديد من المعلومات والتي جاءت على طريقة التساؤلات حيث بدأت النشرة بسؤال: لماذا هذا النظام؟ وتضمنت الإجابة أن النظام الفصلي جاء ليواكب تطلعات الجميع ليكون التعليم أفضل وخاصة في المرحلة الثانوية ثم تطرقت النشرة من خلال الإجابة على سؤال عن كيف تكون الدراسة في النظام الفصلي إلى الأقسام المتاحة للتسجيل وهي عبارة عن مسارات وهي المسار الأدبي والمسار العلمي والمسار الإداري ويكون توزيع المواد على ستة مستويات في ثلاث سنوات مع إتاحة التسجيل في الفصل الصيفي وتتضمن الخطة الدراسية موادا للإعداد العام وموادا للتخصص وبناء على ميول الطالب ومن خلال نتائج مواد الإعداد العام يختار الطالب المسار المناسب له.