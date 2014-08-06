سي باي كلوي تطلق مجموعتها الشتوية الجديدة



أطلقت علامة "سي باي كلوي" See by Chloe مجموعتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2014، وقد تميزت هذه المجموعة بروحها الشبابية المرحة وباللمسات الكلاسيكية التي أكسبتها أناقة وفخامة، وقد تدرجت ألوانها بين الهادئة كالزهر، والبيج، البرتقالي الفاتح، وبين الداكنة كالأسود، الكحلي، والخمري، وقد كان هناك تنوع بالأقمشة حيث رأينا الجلد، الصوف، الكريب، الفرو، والدانتيل. وقد ضمت هذه المجموعة الفساتين الأنيقة، القمصان والسراويل العصرية، الجاكيتات والمعاطف السميكة، بالإضافة الى الاكسسوارت الرائعة التي تضمنت الأحذية والحقائب الجلدية التي استوحيت من السيتينيات وصممت بأشكال مريحة، وعملية.

مجموعة مميزة، فيها تناقض بين الهادئ والصاخب، وبين الكلاسيكي والعصري شاهديها بالصور وأخبرينا رأيك بها.