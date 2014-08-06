«السونار المحمول» يشخص الأعراض المرضية بدقة عالية

يقدم مركز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة بمنطقة الوثبة بأبوظبي خدمات تشخيصية لأمراض الحيوانات باستخدام جهاز السونار المحمول بدقة عالية تصل إلى 100 % في تشخص الحالات المرضية للحيوانات بشكل دقيق وتقديم العلاج اللازم.

وقال الدكتور عبد الله الفارس أحد أعضاء الفريق الطبي المسؤول عن عمليات التلقيح الصناعي ونقل الأجنة، إن المركز وفي إطار الجهود التي يقوم بها لتطوير الخدمات المتنوعة المقدمة للمربين وأصحاب العزب والحيازات، قام بإدخال خدمة تشخص الحالات المرضية للحيوانات في أماكن تواجد أصحاب العزب، بواسطة جهاز «سونار» محمول يقوم بواسطة طبيب متخصص من المركز بالذهاب إلى مقر العزبة والكشف على الحالة من دون الحاجة إلى تحمل المربين أنفسهم عناء التوجه إلى المركز.

وأوضح الدكتور الفارس أن جهاز السونار المحمول تصل دقته في تشخيص الأعراض المرضية إلى 100 % في العديد من الحالات، وقد ساعد هذا الجهاز بشكل كبير على تشخص الحالات المرضية للحيوانات بشكل دقيق وتقديم العلاج اللازم، ما أدى إلى زيادة معدلات إنجاز المركز خلال الموسم الجاري.

وأكد أن الجهاز عبارة عن «نظارة» إلكترونية يقوم الطبيب بارتدائها عند الكشف على الحالة، وتؤدي إلى وضوع الرؤية بالنسبة لهم بشكل دقيق، وهذه النظارة مرتبطة بجهاز السونار وشاشة إلكترونية، يقدم كل المعلومات اللازمة للطبيب حول الأعراض التي يعاني منها الحيوان.

وشدد على أن المركز التابع لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يسعى بشكل مستمر إلى تطوير الخدمات المقدمة للمربين وتعزيزها، وتوفير أفضل الوسائل العلاجية المتاحة إلى تؤدي إلى فعالية النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن المركز لديه أيضاً كادر للتعامل مع الجنسيات غير العربية من عمال العزب، للتعامل معهم والتعرف إلى المشكلات التي تعاني منها الحيوانات المتواجدة في هذه العزب.