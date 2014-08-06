فيديو.. مذيع بـBBC يستقيل لتلقيه أوامر بعدم ذكر إسرائيل: انحياز ضد شعب فلسطين

قال المذيع ومنتج الأفلام الوثائقية البريطاني، ماكس كيسر، الأحد 3 أغسطس، إنه استقال وترك برنامجه الذي يقدمه في هيئة الإذاعة البريطانية BBC لتلقيه أوامر من مسؤولين في الهيئة بعدم ذكر إسرائيل في أي سياق بعد ذلك.

وقال «كيسر» في برنامج على قناة «روسيا اليوم»: «تقليت أوامر مشددة من قبل إدارة هيئة BBC بعدم ذكر إسرائيل في أي سياق، ما يمثل انحيازاً غير مقبول ضد الشعب الفلسطيني».



> وكتب «كيسر» عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «استقلت من BBC، بعد أن تلقيت أوامر مشددة بعدم ذكر إسرائيل في أي سياق، وهذا النوع من الرقابة خطير كبير، هذه الرقابة هي التي قادت إلى الواقع المرعب في قطاع غزة».

جدير بالذكر أن هذا الخبر يأتي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية، تحدثت فيه عن توقيع 5 آلاف جماعة مؤيدة للقضية الفلسطينية عريضة اتهام لهيئة BBC بالانحياز إلى الجانب الإسرائيلي.