المعارضة السورية المسلحة: استهداف قصر للرئاسة بدمشق

أعلن أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة أنه استهدف قصرا رئاسيا في دمشق دون أن تؤكد السلطات السورية ذلك.

وقال الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، طبقا لقناة (سكاي نيوز عربية)، مساء اليوم الثلاثاء، إن “مقاتلي الاتحاد استهدفوا بالصواريخ القصر الرئاسي في منطقة المالكي في العاصمة دمشق”.

من جانبه، كشف مصدر في قيادة الشرطة السورية أن ثلاثة مسلحين كانوا يستقلون سيارة قادمة من مدينة التل بريف دمشق باتجاه ضاحية حرستا وعند إيقافهم عند أحد الحواجز قرب الضاحية حاول أحد المسلحين تفجير نفسه بحزام ناسف إلا أن عناصر الحاجز أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا مع مسلح آخر، فيما أصيب الثالث بجروح.

أ ش أ