حزب العدالة والبناء الليبي يعرب عن قلقه إزاء البيان الذي اصدرته الدول الخمس الكبرى حول انعقاد مجلس النواب بطبرق

أصدر حزب “العدالة والبناء ” الليبي بيانًا أمس الثلاثاء أعرب فيه عن قلقه إزاء البيان الذي أصدرته «الدول الخمس الكبرى» بشأن انعقاد مجلس النواب الليبي بطبرق.

و قال البيان “تابعنا بقلق شديد البيان المستعجل الصادر عن الدول الخمس الكبرى الذي يشيد بانعقاد البرلمان بمدينة طبرق في ظل الرفض الواسع لانعقاده بالمخالفة للإعلان الدستوري”.

وأضاف البيان “كنا نتمنى أن يتضمن البيان (الذي أصدرته الدول الكبرى) دعوة الأعضاء المجتمعين في طبرق لتصحيح وضعهم الدستوري باستلام السلطة في طرابلس وانعقاده في بنغازي من أجل التوافق والاستقرار والحد من حالة الاستقطاب التي قد تهدد المسار الديمقراطي وحرصًا منا على نجاح المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة حتى يتمكن مجلس النواب من أداء المهام الجسام التي تنتظره والتي تتطلب أكبر قدر من التوافق”.

وكان عدد من الحكومات ، الفرنسية والإيطالية والألمانية والبريطانية والأمريكية، قد أصدرت أمس الاثنين، بيانًا أشادت فيه بانعقاد المجلس .

وادان البيان بشدة أعمال العنف المستمرة في طرابلس وبنغازي، التي تقوض استمرار عملية الانتقال السلمية وتؤثر بشدة على حياة الليبيين. وأهابت جميع الأطراف وقف إطلاق النار فورًا، وبدء حوار سياسي سلمي، بدعم من الأمم المتحدة، والاعتراف بسلطة ممثلي الشعب المنتخبين المكلفين ببناء مستقبل مزدهر ومستقر لكافة الليبيين

أ ش أ