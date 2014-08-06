"بالفيديو" البسطيلة المغربية مع سلمى رشيد

تسرّ النجمة الشابة سلمى رشيد لــ"سيدتي نت" أنّه قبل مشاركتها في برنامج "أراب أيدول" التلفزيوني، كانت تدخل المطبخ برفقة والدتها بهدف تعلّم إعداد بعض الوصفات، وذلك لأن تعلّم الفتاة المغربية وصفات الطهو المحليّة تقليد تتبعه الكثيرات، إلا أن "ضريبة" الشهرة ومترتباتها من سفر وعمل متواصل تحول دون ذلك اليوم.

بابتسامتها المعهودة وبترحاب جميل، استقبلت صاحبة "احساس" عدسة "سيدتي نت" في مطبخها لإعداد طبق "البسطيلة بالدجاج" الشهير الذي يحلّ على الموائد الرمضانية المغربية.ولكن، لم تدع "أم سلمى" ابنتها وحيدةً، بل مدّت لها يد العون لطراوة عودها في هذا المجال.

وحين فرغتا من هذه المهمّة، قالت رشيد، مازحةً انها "ستطلق اسم "شهيوات مع سلمى" على عملها هذا، وسيشكّل بداية منافستها لــ"شهيوات مع شميشة"، وهذا الأخير برنامج طهو واسع الانتشار في المغرب تقدّمه شابة تُدعى شميشة!".

المقادير:

-500 غرام من أوراق البسطيلة كبيرة الحجم

-200 غرام من الزبدة المذابة

-صفار بيضة

للحشو:

-دجاجة تزن كيلوغرامين

-ربع كوب من الزيت

-5 حبات متوسطة الحجم من البصل المفروم

-باقة من البقدونس المفروم

-ملح، حسب الرغبة

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-القليل من الزعفران الملوّن والزعفران الحر

-لتر من الماء

-نصف ملعقة صغيرة من القرفة

-8 بيضات

-500 غرام من اللوز المسلوق والمقشّر

-ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي لقلي اللوز

-200 غرام من السكر

-ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر

للتزيين:

-3 ملاعق كبيرة من العسل

-100 غرام من اللوز المقلي والمقرمش

طريقة التحضير:

1 -يُغسل الدجاج جيّداً، ثم يُطهى في طنجرة مضاف إليها الزيت، مع البصل المفروم والبقدونس، ثم تنثر التوابل (الملح والفلفل الأسود والزعفران) عليه.وعندما يتحمّر البصل، يُسكب الماء، وتُدع هذه الطنجرة على نار متوسّطة لــ45 دقيقة.وعندما ينضج الدجاج، ينزع من الطنجرة، ويُقطّع إلى قطع صغيرة مع إزالة العظام كلّها منها، ويُنثر كلّ من القرفة والقليل من السكر عليها.

2 -يغلى مرق طهو الدجاج مع البصل والبقدونس على نار هادئة، مع إضافة البيض، واحدة تلو الأخرى، مع وجوب التحريك جيداً لبضع دقائق حتى ينضج البيض ويتقلّص المرق.

3 -يُسلق اللوز ويجفّف من الماء، ثم يُقلى في مقلاة تحتوي على الزيت الساخن، ويُفرم عندما يبرد، ويُخلط مع السكر وملعقة من ماء الزهر.

4 -تُدهن صينيّة الفرن الدائرية بالزبدة، وتُصفّ 5 أوراق من البسطيلة، واحدة جنب الأخرى فيها، مع إيداع جوانب هذه الأوراق خارج حافة الصينيّة، ثم يسكب المزيد من الزبدة المذابة عليها، وتُضاف ورقة أخرى في وسطها، حتى تتماسك.

5- تُضاف قطع الدجاج على شكل طبقات، أي طبقة من البسطيلة، تعلوها طبقة من الدجاج، فطبقة ثالثة من خليط البصل والبيض، وذلك حتى نفاذ الكمية، مع رش الزبدة المذابة بين الطبقة والأخرى، على أن تكون الطبقة الأخيرة عبارة عن اللوز المفروم المخلوط مع السكر وماء الزهر.

6 -ثم، تُجمع جنبات أوراق البسطيلة وتُدهن بالزبدة المذابة، وتدعم بورقة أخيرة من البسطيلة.وتلصق جوانبها بصفار البيض، وتُدهن من أعلاها بالكميّة المتبقية من الزبدة المذابة، وتُدخل الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لـ30 دقيقة.

7- تُقدّم البسطيلة محمّرة ومطلية بالعسل وتزيّن باللوز المفروم.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

سيعجبك أيضاً:

بالفيديو:الدجاج المحشو بالبرغل لإفطار شهي

"بالفيديو" أعدّي البرغل مع الدجاج