تحليل الانتقالات - مانشستر يونايتد .. ماذا يحتاج الشياطين للعودة؟

بالفعل نجح مانشستر يونايتد في الفوز في خمس مباريات إعداد بالبطولة الدولية الودية .. 16 هدفا وتحت ولاية جديدة بقيادة لويس فان جال المدير الفني.. ولكن ماذا عن سوق انتقالاته؟

يونايتد لم يشتر كثيرا، ولكنه ترك عدة أسماء ترحل .. وربما لم ينته موسم الانتقالات بالنسبة له.

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لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد يؤمن بأنه مازال يحتاج العديد من الصفقات.

ويقدم FilGoal.com تحليلا لكل الأندية الكبرى في أوروبا وتحركاتها في سوق الانتقالات.. المراكز التي غطتها بشكل جيد، والأماكن التي لا تزال ضعيفة في الفريق. والبداية مع البلوز.

يونايتد حتى الآن أبرز صفقة له، هو مدربه لويس فان جال، وعلى صعيد اللاعبين لم يضم الصفقة الثقيلة حتى الآن.

كم دفع يونايتد؟

يونايتد جلب لاعبين بإجمالي 64.8 مليون استرليني، لاعبين أثنين فقط بهذا المبلغ، ومازال يونايتد لم يغلق كل احتياجاته.

ضم لوك شو من ساوثامبتون مقابل 33 مليون استرليني، وأندير هريرا من أثليتك بلباو قابل 31.68 مليون جنيه استرليني.

كم حصل نتيجة البيع؟

ليس كثيرا، باع أليكساندر بوتنر مقابل 4.84 مليون استرليني إلى دينامو موسكو، وبابي مقابل 2.64 مليون استرليني إلى بنفيكا، وباتريس إيفرا إلى يوفنتوس مقابل 1.32 مليون استرليني.

إجمالي 8.8 مليون استرليني دخلت خزينة مانشستر يونايتد.

المراكز التي دعمها؟

رحل باتريس إيفرا وانضم لوك شو ظهير أيسر، كما نجح في ضم الجناح هيريرا.

عاد من الإعارة البرازيلي أندرسون في وسط الملعب، ولكنه غير كاف .. وذكرت تقارير إنجليزية أن أردا توران لاعب وسط أتليتكو مدريد على رادار يونايتد.

خطة الموسم المقبل

فان جال سيعيد اللعب بثلاثة مدافعين مرة أخرى للملاعب الإنجليزية، ولكن رحل عن يونايتد نيمانيا فيديتش وريو فرديناند ولم يعوضهما أحد حتى الآن.

مازال قلب الدفاع يحتاج للتدعيم وحتى الآن لم ينجح يونايتد في ضم أي مدافع.

يقول فان جال: "مانشستر يونايتد يجب أن يشتري اللاعبين الذين سيطورون أداء الفريق.. وهذا الأمر أصعب مما تتخيل".

التقارير تشير إلى أن ماتس هوميلز وتوماس فيرمايلين على رأس أهداف مانشستر يونايتد.

سيحتاج لا شك مانشستر في ضم أحد المدافعين إن لم يكن الثنائي، ولكن تمسك بروسيا دورتموند قد يصعب انتقاله.

بعض التقارير الإنجليزية تشير إلى أن شينجي كاجاوا لاعب الوسط ولويس ناني سيدخلان في صفقات تبادلية مع أرسنال ودورتموند.

ضم المدافعين سيجعل نقطة ضعف مانشستر يونايتد الموسم الماضي هي نقطة قوته مع لويس فان جال.

3/4/3، و3/5/2 خطتي فان جال التي طبقها مع يونايتد في الكأس الدولية، ولكنها تحتاج وفرة من لاعبي خط الوسط.

وتشير بعض التقارير إلى أن التدعيم الذي يحتاجه يصل للتركي أردا توران كبديل لأرتورو فيدال نجم وسط يوفنتوس الذي رفض الفريق الإيطالي التفريط فيه.

صحيفة (دايلي إكسبريس) تقول أن 30 مليون استرليني ستجعل توران ملكا للشياطين، ولكن التفكير ينصب حاليا حول ما إن كان أتليتكو يرغب في ضم كاجاوا هنا سيضاف عليه 16 مليون استرليني بحسب الصحيفة ليصل لاعب الروخيبلانكوس إلى أولد ترافورد.