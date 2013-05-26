أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تستضيف غدا المؤتمر الدولى لأمن المطارات

Google+ Print
السعودية تستضيف غدا المؤتمر الدولى لأمن المطارات السعودية تستضيف غدا المؤتمر الدولى لأمن المطارات

تنظم الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى غدا فى جدة المؤتمر الدولى لأمن المطارات والمعرض المصاحب له، ويستعرض المؤتمر على مدى يومين التجارب الدولية فى مجال أمن الطيران والشحن الجوى، فضلاً عن مناقشة ما استجد من تشريعات ونظم دولية فى أمن الطيران، ويشارك فى المؤتمر عدد من ممثلى المنظمات العربية والدولية ووفود من هيئات الطيران المدنى، إضافة إلى العديد من المتخصصين على المستويين المحلى والدولى، كما سيتحدث خلال المؤتمر متخصصون دوليون بأمن المطارات والطيران المدنى عموماً، ويتناول المؤتمر دور المنظمات الدولية فى تقديم الدعم فى مجال أمن الطيران المدنى لدول الأعضاء كافة فى هذه المنظمات، بالإضافة إلى المنظور الاقتصادى لأمن شركات الطيران وأمن الشحن الجوى، وعدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجال أمن الطيران المدنى.

ويصاحب فعاليات المؤتمر معرض تشارك فيه العديد من الشركات الدولية والمحلية المتخصصة فى مجال صناعة أجهزة ومعدات أمن المطارات ويضم العديد من العروض عن أحدث ما توصلت إليه التقنيات والخدمات والبرامج المعتمدة عالمياً فى حماية أمن منشآت المطارات وحركة المسافرين وسلامة قطاع الشحن الجوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً