السعودية تستضيف غدا المؤتمر الدولى لأمن المطارات

تنظم الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى غدا فى جدة المؤتمر الدولى لأمن المطارات والمعرض المصاحب له، ويستعرض المؤتمر على مدى يومين التجارب الدولية فى مجال أمن الطيران والشحن الجوى، فضلاً عن مناقشة ما استجد من تشريعات ونظم دولية فى أمن الطيران، ويشارك فى المؤتمر عدد من ممثلى المنظمات العربية والدولية ووفود من هيئات الطيران المدنى، إضافة إلى العديد من المتخصصين على المستويين المحلى والدولى، كما سيتحدث خلال المؤتمر متخصصون دوليون بأمن المطارات والطيران المدنى عموماً، ويتناول المؤتمر دور المنظمات الدولية فى تقديم الدعم فى مجال أمن الطيران المدنى لدول الأعضاء كافة فى هذه المنظمات، بالإضافة إلى المنظور الاقتصادى لأمن شركات الطيران وأمن الشحن الجوى، وعدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجال أمن الطيران المدنى.

ويصاحب فعاليات المؤتمر معرض تشارك فيه العديد من الشركات الدولية والمحلية المتخصصة فى مجال صناعة أجهزة ومعدات أمن المطارات ويضم العديد من العروض عن أحدث ما توصلت إليه التقنيات والخدمات والبرامج المعتمدة عالمياً فى حماية أمن منشآت المطارات وحركة المسافرين وسلامة قطاع الشحن الجوى.