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فيديو.. «صافيناز» عن الرقص بعلم مصر: «كنت عايزة أبسط الناس.. دي بلدي دلوقتي»

  • مصر
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«كنت عايزة الناس تنبسط»، كان تبرير الفنانة الاستعراضية صافيناز، بعدما رقصت ببدلة عليها العلم المصري في أحد الفنادق بالعين السخنة، مضيفة: «الناس فهمتني غلط».

وأضافت «صافيناز»، خلال استضافتها في برنامج « الجديدة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: «نفسي أقدم فن ومتحصلش مشاكل، أنا كنت عايزة الناس تنبسط، بس الناس فهمتني غلط، وجه على دماغي».

وأوضحت «صافيناز» أنها قد تضطر لمغادرة مصر بعدما شعرت أن الجمهور «مش عايز يشوفها»، مضيفة: «مصر هي بلدي دلوقتي».

كانت صورة الراقصة صافيناز، وهي ترقص بالعلم المصري في أحد الفنادق، قد أثار غضب نشطاء موقعي «فيس بوك وتويتر»، الذين وصفوا ما حدث بأنه «إهانة للعلم المصري من راقصة أجنبية»، وطالبوا بمعاقبة إدارة الفندق على «هذه المهزلة ومحاسبة جهاز المصنفات الفنية على تلك المهزلة ومعاقبة الراقصة بالسجن بالإضافة إلى ترحيلها».

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