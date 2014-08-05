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وزير الصحة يطلق أولى مراحل برنامج إصلاح منظومة الإمداد والتموين الدوائي

  • مصر
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أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور عادل عدوي، الثلاثاء، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إصلاح منظومة الإمداد والتموين الدوائي، وذلك بحضور كل من وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي ومساعدي وزير الصحة ورؤساء القطاعات بوزارة الصحة والسكان وممثلي شركة «نوفارتس فارما » للأدوية كجهة مانحة وراع للمشروع.

وأشار وزير الصحة، في تصريحات له الثلاثاء، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن أولويات الوزارة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، كما يهدف إلى إصلاح منظومة توفير الأدوية طبقا للاحتياجات الفعلية وتقليص النفقات على الأدوية بما يسهم في تقليل عجز موازنة الدواء والاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة بما يضمن توفير الدواء المناسب للمريض بكميات كافية في أماكن تقديم الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان وبأسعار منخفضة.

ويتكون البرنامج من عدة مشروعات تعمل على إعادة هيكلة منظومة الإمداد الدوائي، منها مشروعات خاصة بتوريد الأدوية بما يقلص فترة التخزين ويحقق أفضل أداء للمخازن والصيدليات الحكومية، ومشروع تطوير مخازن الأدوية بوزارة الصحة بما يتفق مع المعايير العالمية لتخزين الدواء، وتدريب الصيادلة العاملين بوزارة الصحة على الأسس العلمية لتحديد الاحتياجات وكيفية إدارة المخزون الدوائي بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى ميكنة عمليات تحديد الاحتياجات والشراء والتوريد وإدارة المخزون الدوائي وذلك من أجل رفع مستوى تقديم الخدمة الصحية.

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