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تأجيل تسليم شهادة الحاسب الآلي للمعلمين المتقدمين للتعيين لمدة 3 أشهر

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تأجيل تسليم شهادة الحاسب الآلي للمعلمين المتقدمين للتعيين لمدة 3 أشهر تأجيل تسليم شهادة الحاسب الآلي للمعلمين المتقدمين للتعيين لمدة 3 أشهر

الأكاديمية المهنية للمعلمين

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين تأجيل تسليم شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL ضمن ملفات التعليم في وظيفة معلم وأخصائي بالنسبة للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتقدمين للتعيين.

وكان المعلمون بالفيوم قد تقدموا بالتماسات عديدة بوزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والمديريات التعليمية يطلبون تأجيل تسليم شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي.

واستجابت الأكاديمية لمطلبهم وقررت تأجيل تسليم الرخصة لمده ثلاثة أشهر على أن يقوم المعلمين والأخصائيين المساعدين بكتابة إقرار بالحصول عليها خلال مده ثلاثة أشهر علي أن تكلف المديريات التعليمية باستلامها ضمن الملف الأصلي للمعلم بالمديرية مع إحالة من لم يحصل عليها للمسألة التأديبية.

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