سلمى الديب: السيناريو والإخراج سبب نجاح السبع وصايا .. وأحلم بالعمل مع محمود عبد العزيز

قالت الفنانة الشابة “سلمى الديب” أن الأجواء العامة مع طاقم تصوير مسلسل “السبع وصايا” التي شاركت في بطولته خلال رمضان الماضي كانت وراء النجاح الكبير الذي حققه المسلسل حتى الآن، رغم وجود عدد كبير من الأعمال، مؤكدة أن السيناريو والإخراج أخرجا الطاقة الإبداعية داخل طاقم فريق العمل.

وأضافت سلمى في تصريحات خاصة لـ “ONA”، أن طاقم العمل من فنانين ومصورين وإخراج ساعدوها على إخراج أفضل ما لديها، مشيرة إلى أن الفنانة أيتن عامر تعتبر من أقرب أصدقائها وساعدتها كثيرًا على الاندماج سريعًا مع طاقم العامل، وكذلك الفنانة سوسن بدر التي لم تبخل عليها بنصيحة واحدة طوال مدة تصوير المسلسل وتعلمت منها الكثير – على حد قول سلمى الديب-.

وأشادت سلمى بالإمكانيات الكبيرة التي يتميز بها خالد مرعي مخرج العمل، مؤكدة أنه سبب كبير في النجاح الذي حققه المسلسل، حيث يستطيع إخراج أفضل ما في الفنان من أداء.

من ناحية أخرى أكدت سلمى أن مسلسل خطوات الشيطان، الذي تشارك في بطولته مع الداعية الإسلامي “معز مسعود” من أحب الأدوار التي قامت بها حتى الآن، حيث يعتبر تجربة شبابية، تدعو لاستغلال الوقت وعدم ترك النفس للاستهتار.

وأشارت سلمى إلى أنها تلقت العديد من الأعمال الأخرى، لكنها طلبت تأجيلها بعض الوقت حتى تتأنى في اختيار الدور المناسب لها، حيث أن كل دور ستقوم به في الفترة المقبلة سيكون محسوبًا عليها.

وعن الفنانين التي تتمنى العمل معهم، أكدت أنها تتمنى التمثيل مع محمود عبد العزيز، وعادل إمام، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، كما أعربت أنها حققت أحد أحلامها بالوقوف أمام الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم.

جدير بالذكر أن الفنانة “سلمى الديب” شاركت في مسلسل “السبع وصايا”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بطولة، “رانيا يوسف وآيتن عامر وسلوى عثمان وصبري فواز وناهد السباعي وهيثم زكي وهنا شيحة وأحمد فؤاد سليم ووليد فواز وخالد كمال محمود حافظ وابتهال الصريطي وشيرين الطحان ومحمد شاهين وألفت إمام ونهى عادل وأحمد العوضي”، وإخراج “خالد مرعي”.

كما شاركت أيضًا في بطولة برنامج “خطوات الشيطان” مع الداعية الإسلامي “معز مسعود.