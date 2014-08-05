وزيرة بريطانية مستقيلة: لم أستطع تغيير سياسة الحكومة تجاه غزة

قالت الوزيرة البريطانية المستقيلة سعيدة وارسي، اليوم الثلاثاء، إنها لم تستطع تغيير سياسة الحكومة تجاه غزة وإقناع زملائها بأن الموقف الحالي لا ينصب في مصلحة بريطانيا.

وفي تصريح مقتضب بعد إعلان استقالتها، قالت وزيرة الدولة في الخارجية البريطانية ووزيرة شؤون الجاليات والأديان السابقة “خلال الأسابيع الأربعة الماضية قمت بكل ما أستطيع القيام به من خلال الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، محاولة إقناع زملائي بأن سياستنا الحالية تجاه غزة لا يمكن (الدفاع عنها أخلاقيا) وهي لا تصب في مصلحتنا وسيكون لها عواقب علينا، دوليا وهنا في بلادنا”.

وأضافت “في النهاية وجدت أن موقف الحكومة لا يتحرك، وبالتالي كان علي -كمسألة مبدأ- أن أستقيل”.

ومن جانبه رد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على رسالة استقالة وارسي قائلا: إن سياسة الحكومة بشأن الصراع في غزة واضحة، معربًا عن خيبة أمله لعدم استطاعته الحديث معها قبل قرارها.

وقال كاميرون “أدرك أن هذا لم يكن قرارًا سهلا لتتخذيه، وأشعر بالأسف أننا لم نتمكن من التحدث عن قرارك مسبقا”.

وأضاف “أفهم شعورك القوي تجاه الأزمة الحالية في الشرق الأوسط – الوضع في غزة لا يطاق. كانت سياستنا دائما واضحة باستمرار: نحن نؤيد طريق التفاوض لحل الدولتين كسبيل وحيد لحل هذا النزاع وإلى الأبد، والسماح الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بأمان في سلام.”

أ ش أ