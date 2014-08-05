تحطم طائرة عسكرية كرواتية ونجاة قائدها من موت محقق

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية أن طائرة مقاتلة تحطمت اليوم الثلاثاء بالقرب من العاصمة “زغرب” وأن قائدها تمكن من القفز منها بسلام.

وذكرت شبكة “ايه بى سى نيوز” الاخبارية الامريكية إن الطائرة المنكوبة – وهى من طراز ميج 21 – كانت تشارك فى احتفالات بمناسبة مرور 19 عاما على انطلاق الهجوم العسكرى الذى أسفر عن تحرير الأراضى الكرواتية من سيطرة الصرب فى إطار حرب الاستقلال .

وصرح قائد الطائرة بانه فقد السيطرة عليها تماما قبل وقت قصير من هبوطها وان اهتمامه الاساسى تركز على كيفية أبعاد الطائرة عن السقوط فى مناطق مكتظة بالسكان .

وأشارت وزارة الدفاع الكرواتية إلى أن تقارير أولية تفيد بأن الطائرة تعرضت لمشاكل فنية إثر اندلاع النيران فى المحرك وأجهزة الهبوط .

أ ش أ