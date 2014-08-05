فيكتوريا بيكهام تتخلّى عن ملابسها دعماً لمرضى الإيدز

تبرّعت مصمّمة الأزياء الشهيرة، ومغنية البوب السابقة،Victoria Beckham، بما مجموعه 600 قطعة من ملابسها، لبيعها في مزاد علنيّ، من أجل جمع الأموال لصالح أمّهات أفريقيات مصابات بفيروس "إتش.آي.في" المسبّب للإيدز.

ومن بين الملابس، التي ستعرض في المزاد، ملابس سهرة وثوب من تصميم "دولسي وجابانا"، ارتدته زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير David Beckham، عام 2003 في حفل توزيع جوائز "MTV".

وسيعود ريع الملابس المعروضة في المزاد لصالح جمعية"Mothers2Mothers ‘m2m’" الخيرية التي تدرّب وتشغّل الأمهات المصابات بفيروس "إتش.آي.في"، والتي تعمل على منع انتشار الفيروس من الأمهات المصابات به إلى أطفالهن في 9 دول من دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، منها جنوب أفريقيا وسيراليون وكينيا.

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