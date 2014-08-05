تامر حسني لـ"سيدتي نت": إحنا في زمن أيّ حدّ يقدر يقول أيّ حاجة عن أيّ حدّ

لأنّ الفنان المصري تامر حسني من أكثر الفنانين الذين تعرّضوا لإطلاق الشائعات، اقترح من خلال تصريحاته الخاصّة لـ"سيدتي نت" الحلّ الذي يكمن في وجهة نظرة في "التجريم". وسرد تفاصيل قصده قائلاً: "إنّ الصحافة الآن معظمها يتركز على شائعة في موقع إلكترونيّ ما، ثمّ تكتب المواقع الأخرى نفس الشائعة، "نقلا عن" حتى تتنصّل من مسؤوليتها". ووصف تامر ما يحدث بأنها ليست صحافة على الإطلاق، كونه يعلم أصول الصحافة جيّداً وهو الذي درسها في كليّة الإعلام التي تخرّج منها. وطالب المطرب المصري بضرورة محاسبة من يكتبون "نقلاً عن" أيضاً، والإتيان بهم، واتهامهم بأنهم كذلك مسؤولين عن الشائعة بمساهمتهم في ترويجها بهذا الشكل. وقال: "لابدّ من أن يتمّ إصدار قانون يجرّم مثل هذه الأفعال. فلا يجوز لأيّ شخص، يُريد أن يكتب عن أيّ شخص آخر، أن يكتب ما يُريد وما يشاء من دون أيّ مراعاة لضميره المهنيّ ولحياة الآخرين أيضاً. فنحن في زمن "أيّ حدّ يقدر يقول أيّ حاجة عن أيّ حدّ".

وأوضح أنّه يُطالب بإيجاد قانون لمنع إثارة هذه الفتن والشائعات ومحاسبة مروّجها وكاتبها حساباً عسيراً.