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بالفيديو: تايلور سويفت تغني لطفل مصاب بالسرطان

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بالفيديو: تايلور سويفت تغني لطفل مصاب بالسرطان بالفيديو: تايلور سويفت تغني لطفل مصاب بالسرطان

الثلاثاء 05-08-2014 17:23

في تصرّف ليس مستغرباً بحق Taylor Swift، قامت النجمة برسم البهجة على وجه طفل مصاب بالسرطان، بعد أن قامت بزيارته في المستشفى، ثمّ الغناء له وحده.
وفي التفاصيل أنّTaylor فاجأت الطفل Jordan Lee Nickerson، البالغ من العمر 6 أعوام، أثناء زيارتها له في مستشفى "بوسطن" للأطفال.
وقام أهل الطفل بتصوير ردّة فعله وتفاعله مع النجمة المعروفة بأعمالها الإنسانية، التي جلست على الأرض تتحدّث إليه عن بطله الخارق المفضّل "سبايدرمان" وأغانيه المفضّلة؛ وذلك قبل أن تغنّي له بالغيتار إحدى أغانيها الشهيرة.
وقد أحرج الطفل Taylor عندما سألته عن الأغنية التي يرغب في سماعها، إذ طلب أن تغني له أكثر أغنية محبّبة إلى قلبها وهي "We Are Never Ever Getting Back Together".
يُذكر أنّ Jordan Lee Nickerson يعاني من مرض وراثيّ نادر يعرف بمتلازمة "ويليامز"، ويعالج حالياً من سرطان الدم.

 

نيكول كيدمان تغني لأطفال السرطان وتكرم في شانغهاي

 

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سيدتي

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