رحيل الفنان المصري خليل مرسي

توفّي الفنان المصري خليل مرسي عن عمر ناهز 68 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة في مستشفى السلام الدولي بالمعادي، حيث رافقه أفراد من أسرته.

كما رافق الراحل قبل وفاته الفنان منير مكرم الذي كان قد صرّح بأن حالة مرسي الصحية حرجة للغاية، وأوضح أن قلبه كان قد توقف عن العمل لمرتين.

ومن الأعمال الفنية التي قدّمها الممثل المصري هي أعماله المسرحية الشهيرة: "الغولة"، و"سكة السلامة 2000"، و"دستور يا أسيادنا"، و"لعبة الست"، و"كارمن"، و"أهلا يا بكوات"، و"راقصة قطاع عام".