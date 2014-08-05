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ابنة السفير السوري "عروس" مصطفى الخاني

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ابنة السفير السوري "عروس" مصطفى الخاني ابنة السفير السوري "عروس" مصطفى الخاني

الثلاثاء 05-08-2014 22:10

كشف الفنان السّوري مصطفى الخاني عن هويّة عروسه بعد يوم واحد على إعلان خطوبته، عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك".

وأوضح الخاني وبالصور أنّه عقد قرانه على ابنة السّفير السّوري في الأمم المتحدة، الآنسة يارا بشّار الجعفري.

وتمّ عقد القران في العاصمة السّورية دمشق، بحضور مفتي الجمهوريّة أحمد بدر حسّون الذي قام بنفسه بكتب كتاب العروسين.

يشار إلى أنّ مصطفى الخاني من مواليد عام 1979، وهو خرّيج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق 2001.

 

 

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