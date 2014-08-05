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جعجع: قاومنا من هو أكبر “داعش”.. وتدخل حزب الله في سوريا سبب المشكلة

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جعجع: قاومنا من هو أكبر “داعش”.. وتدخل حزب الله في سوريا سبب المشكلة جعجع: قاومنا من هو أكبر “داعش”.. وتدخل حزب الله في سوريا سبب المشكلة

سمير جعجع رئيس حزب القوات

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اللبنانيين إلى عدم الخوف، مما يجري في المنطقة أو على حدود لبنان الشرقية من أحداث، مشيرًا إلى أنهم قاوموا في السابق منظمات وجيوش غريبة مرارا وتكرارا أكبر مما يسمى تنظيم “داعش”، وحققنا الانتصار، وقال “لم نستسلم أبدا باعتبار أن هذا المنطق التخويفي لم ولن يسري علينا يوما”.

وأعاد جعجع – في كلمة وزعه المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع – بروح التمرد التي تحلى بها الأجداد وكل الأجيال السابقة .. داعيا إلى “وجوب الحفاظ على هذه الروح حتى لا يُصيبنا ما يُصيب شعوب الشرق الأوسط.

وقال “إن الوضع الأمني في عرسال خطير، ولو انه حادث معزول في المكان وليس في الزمان ولكن قد لا يعود حادثاً معزولاً في المكان، اذ قد ينتقل الى أماكن أخرى”.

وجدد التأكيد أن “سبب المشكلة هو مشاركة حزب الله في القتال داخل سوريا ولكن للأسف من يدفع الثمن هو الجيش اللبناني، وطالما أن حزب الله يواصل مخططه في سوريا، سيستمر الجيش معرضا للاعتداءات، فنحن جميعنا نؤيّد الجيش ولكن الحل هو بانسحاب حزب الله من سوريا وتطبيق القرار 1701 كاملا، وإغلاق الحدود.”

ودعا إلى انتخاب رئيس للبنان بأسرع وقت ممكن، انتقد جعجع “كيف ان بعض المرشحين للرئاسة لا زالوا حتى الساعة غير معلنين عن ترشيحاتهم وكأنهم يخجلون من هذا الترشح أو يخفون أمرا ما أو ينتظرون تسوياتٍ معينة من الخارج”.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية ستدعو الهيئات الناخبة في العشرين من الشهر الجاري للتحضير للانتخابات النيابية، التي من المفترض إجراؤها في نوفمبر، ولو أن المواقف تتباين بين تأييد إجرائها أو تأجيلها عبر التمديد للمجلس النيابي الحالي” .. مؤكدا على أهمية إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد.

وحث جعجع، المغتربين على الاستعداد للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة سواءٌ تمكنوا من الاقتراع في الخارج أو في لبنان لأهمية هذا الاستحقاق المصيري.

أ ش أ

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