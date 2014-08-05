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كريم عبد الوهاب : توزيع موسيقى إحتفالية قناة السويس لم يكن سهلا

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كريم عبد الوهاب : توزيع موسيقى إحتفالية قناة السويس لم يكن سهلا كريم عبد الوهاب : توزيع موسيقى إحتفالية قناة السويس لم يكن سهلا

وصف الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب قيامه بالأعداد الموسيقى لإحتفالية إفتتاح محور قناة السويس اليوم،بالتجربة الصعبه،موضحا أن سهولة الجمل االموسيقية للأغانى لمختارة تعتبر تحديا.

كريم وصف الإحتفاليه بالحدث الدولى،مضيفا أنه لو لم يكن قد ذكر موسيقى جيدا لكان أعتذر ،حيث تميزت الأعمال المختارة بانها هارمونيا معقدة وسهله بنفس الوقت،وكان المطلوب وضع توزيعا جديدا لها لا يؤثر سلبا على اللحن الأصلى.

يذكر ان كريم قام بوضع موسيقى الإحتفاليه من خلال إعادة توزيع أغانى”بالأحضان”،”دقت ساعة العمل”،”عندك بحرية”،على باب ”،”بسم الله الله أكبر”،وقاد مجموعة الوتريات المايسترو أحمد عاطف،بمشاركة عازف القانون عمرو الصواف، وعازف الناى د.محمد فرج،قام بالإخراج مجدى الهوارى.

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