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مرسي يلتقي رئيس نيجيريا لتعزيز العلاقات الثنائية

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مرسي يلتقي رئيس نيجيريا لتعزيز العلاقات الثنائية مرسي يلتقي رئيس نيجيريا لتعزيز العلاقات الثنائية

كتب : أ ش أ الأحد 26-05-2013 18:59

التقى الرئيس محمد مرسي، قبيل مغادرته العاصمة الإثيوبية مساء اليوم، الرئيس جودلاك جوناثان، رئيس نيجيريا، حيث أكد الرئيسان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في مُختلف المجالات، ومحورية دور ونيجيريا في القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي.

كما أكد الرئيسان أهمية تنمية محور "مصر ــ نيجيريا ــ جنوب إفريقيا"، واتفقا على تكثيف الزيارات الرسمية بين الجانبين، بما يُسهم في تعزيز تلك العلاقات.

ووجه الرئيس النيجيري الدعوة للرئيس مرسي لزيارة نيجيريا، وهو ما رحب به الرئيس مرسي.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس مرسي أهمية دور الأزهر الشريف في إعلاء قيم الإسلام السمحة، وفي تحقيق التواصل الثقافي بين البلدين من خلال المعاهد التعليمية والطلبة الدارسين في مصر من نيجيريا.

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