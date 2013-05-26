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مرسي يلتقي الرئيس التنزاني.. ويرحب بدعودته لزيارة بلاده

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مرسي يلتقي الرئيس التنزاني.. ويرحب بدعودته لزيارة بلاده مرسي يلتقي الرئيس التنزاني.. ويرحب بدعودته لزيارة بلاده

كتب : محمد عاشور الأحد 26-05-2013 19:00

التقى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، اليوم، على هامش المشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبابا، جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا؛ حيث أكد الرئيسان عُمق العلاقات التاريخية بين وتنزانيا، والروابط الوثيقة بين الشعبين.

وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الري، والزراعة، والتنمية البشرية، مشيرا إلى حرص مصر على تشجيع إقامة مشروعات للتنمية في مجالات البنية التحتية في دول حوض النيل، خاصة تنزانيا.

كما وجه الرئيس التنزاني الدعوة للرئيس لزيارة تنزانيا، وقد رحب الرئيس بذلك.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس حرص مصر على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل والتواصل فيما بينها بهدف تنسيق المواقف وتوحيد جهود دول الحوض بما يُحقق مبدأ المنفعة للجميع.

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