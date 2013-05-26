"عبدالمقصود" يأمر بالتحقيق مع العاملين بالأخبار لإهمالهم بث زيارة مرسي لإثيوبيا

كتب : انتصار حسنى الأحد 26-05-2013 19:03

يتابع صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، التحقيقات التي بدأتها الشؤون القانونية بقطاع الأخبار بالأمس، بناءً على طلبه، مع بعض العاملين في القطاع الذين لم يقوموا ببث زيارة الرئيس محمد مرسي لإثيوبيا لحضور اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الإفريقي، وذلك على الهواء مباشرة بداية من مراسم استقباله في مطار أديس أبابا، وتم الاكتفاء بإذاعته مسجلا فيما بعد في النشرات الإخبارية، مما اعتبره إهمالا مهنيا وتقصيرا متعمدا في تغطية أخبار الرئيس يجب التحقيق فيه.

وفسر العاملون ذلك بأنهم كانوا سيحصلون على (لينك) البث المباشر من التليفزيون الإثيوبي ولكنهم فوجئوا أن التليفزيون الإثيوبي لم يُذع لحظة وصول الرئيس مرسي على الهواء مباشرة على عكس ما حدث مع باقي الرؤساء الحاضرين للمؤتمر.