أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"عبدالمقصود" يأمر بالتحقيق مع العاملين بالأخبار لإهمالهم بث زيارة مرسي لإثيوبيا

Google+ Print
"عبدالمقصود" يأمر بالتحقيق مع العاملين بالأخبار لإهمالهم بث زيارة مرسي لإثيوبيا "عبدالمقصود" يأمر بالتحقيق مع العاملين بالأخبار لإهمالهم بث زيارة مرسي لإثيوبيا

كتب : انتصار حسنى الأحد 26-05-2013 19:03

يتابع صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، التحقيقات التي بدأتها الشؤون القانونية بقطاع الأخبار بالأمس، بناءً على طلبه، مع بعض العاملين في القطاع الذين لم يقوموا ببث زيارة الرئيس محمد مرسي لإثيوبيا لحضور اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الإفريقي، وذلك على الهواء مباشرة بداية من مراسم استقباله في مطار أديس أبابا، وتم الاكتفاء بإذاعته مسجلا فيما بعد في النشرات ، مما اعتبره إهمالا مهنيا وتقصيرا متعمدا في تغطية أخبار الرئيس يجب التحقيق فيه.

وفسر العاملون ذلك بأنهم كانوا سيحصلون على (لينك) البث المباشر من التليفزيون الإثيوبي ولكنهم فوجئوا أن التليفزيون الإثيوبي لم يُذع لحظة وصول الرئيس مرسي على الهواء مباشرة على عكس ما حدث مع باقي الرؤساء الحاضرين للمؤتمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport