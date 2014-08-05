بالصور.. «أوباما» بين 2009 و2014: الرئيس الذي شاب سريعا

احتفل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعيد ميلاده الـ53، الاثنين، في مضمار للجولف بمنتجع «كامب ديفيد» الرئاسي في جبال ماريلاند، متواريا عن أنظار الصحف ووسائل الإعلام، وكان بين الذين شاركوا الرئيس في الاحتفال 3 من أصدقاء الطفولة.

ونشرت مجلة «بيبول» الأمريكية، الاثنين، صورا تكشف عن كبر سن أوباما سريعا خلال عمله في البيت الأبيض منذ تنصيبه رئيسا وحتى الآن، وقالت إنه خلال الخمس سنوات ونصف التي قضاها أوباما كرئيس، تُظهر الصور أنها أصرت على هيئته الجسدية بشكل كبير.

2009

الصورة في 15 أغسطس 2009، أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية

2010

الصورة في 4 أغسطس 2010، يظهر أوباما في حديقته الخاصة مبتهجا، رغم اندلاع أزمة مسجد «جرواند زيرو»

2011

الصورة في 7 أغسطس 2011، وبعد قضاء إجازته بمناسبة عيد ميلاده، لم يبدو أوباما متحمسا لمؤيديه كما قبل

2012

الصورة في 3 أغسطس 2012، قبل الدخول في السباق الرئاسي للمرة الثانية مع منافسه ميت رومني، قضى أوباما عيد ميلاده وهو يمارس الجولف في قصر «كامب ديفيد» الرئاسي، قبل استئناف الحملة الانتخابية مرة أخرى.

2013

الصورة في 2013، وقت حدوث أزمة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية داخليا وخارجيا

2014

الصورة في 31 يوليو 2014، قبل أيام من احتفال الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده