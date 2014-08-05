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وزير الصحة يطلق المرحلة الأولى من برنامج إصلاح منظومة الإمداد والتموين الدوائي

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وزير الصحة يطلق المرحلة الأولى من برنامج إصلاح منظومة الإمداد والتموين الدوائي وزير الصحة يطلق المرحلة الأولى من برنامج إصلاح منظومة الإمداد والتموين الدوائي

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إصلاح منظومة الإمداد والتموين الدوائي، وذلك بحضور كل من المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات و مساعدى وزير الصحة ورؤساء القطاعات بوزارة الصحة والسكان وممثلى شركة نوفارتس فارما للأدوية كجهة مانحة وراعى للمشروع .

وأشار وزير الصحة إلى أن هذا البرنامج يأتى ضمن أولويات وزارة الصحة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، كما يهدف البرنامج إلى إصلاح منظومة توفير الأدوية طبقًا للاحتياجات الفعلية وتقليص النفقات على الأدوية بما يساهم فى تقليل عجز موازنة الدواء والاستفادة القصوى من كافة الموارد المتاحة بما يضمن توفير الدواء المناسب للمريض بكميات كافية فى أماكن تقديم الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان وبأسعار منخفضة .

ويتكون البرنامج من عدة مشروعات تعمل على إعادة هيكلة منظومة الإمداد الدوائي منها مشروعات خاصة بتوريد الأدوية بما يقلص فترة التخزين ويحقق أفضل أداء للمخازن والصيدليات الحكومية، ومشروع تطوير مخازن الأدوية بوزارة الصحة بما يتفق مع المعايير العالمية لتخزين الدواء وتدريب الصيادلة العاملين بوزارة الصحة على الأسس العلمية لتحديد الاحتياجات وكيفية إدارة المخزون الدوائي بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى ميكنة عمليات تحديد الاحتياجات والشراء والتوريد وإدارة المخزون الدوائي وذلك من أجل رفع مستوى تقديم الخدمة الصحية.

هذا وتستهدف الوزارة الانتهاء من البرنامج بنهاية عام 2016 على أن يكون التنفيذ فى المرحلة الأولى بنهاية عام 2014 فى محافظات الشرقية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء ، والسويس، والإسماعيلية.

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