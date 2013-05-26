مرسي يبحث مع زوما تحقيق التكامل بين مصر وجنوب إفريقيا

كتب : أ ش أ الأحد 26-05-2013 19:06

التقى الرئيس محمد مرسي قبيل مغادرته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء اليوم، رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، حيث تناول اللقاء سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية في مُختلف المجالات، واتفق الرئيسان على أهمية التكامل بين مصر وجنوب إفريقيا باعتبارهما "قطبي القارة" والعمل فيما بينهما على حسن استغلال قدراتها وإمكانياتها، وتدعيم الوحدة والتنمية في إفريقيا، كما اتفقا على تنسيق المواقف إزاء مُختلف القضايا الاقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس مرسي بتجربة جنوب أفريقيا في التحول الديمقراطي، وحرص مصر على الاستفادة من هذه التجربة.

كما اتفقا على إتمام زيارة رئاسية في أقرب وقت، وكذلك إعادة تفعيل اللجنة المُشتركة بين البلدين للإعداد لتلك الزيارة.