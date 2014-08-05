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لجنة لتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية في الإمارات بمشاركة الأزهر

  • مصر
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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات والوفد المرافق له، في مقر مشيخة الأزهر الثلاثاء.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات التعليمية بالإمارات، وعرض الوفد الإماراتي على «الطيب» مشاركة الأزهر في تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية في الإمارات، وفكرة تشكيل لجنة مشتركة لوضع الإطار الزمني والفكري لإعداد مناهج للغة العربية تعني بتقديمها بصورة يستسيغها الطلاب، ومناهج للتربية الإسلامية تركز على سماحة الإسلام ويسره.

كما عرض الوفد على شيخ الأزهر تنفيذ برنامج الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، يقوم بالرد على تساؤلات المواطنين بكل يسر وسهولة.

ورحب شيخ الأزهر بالوفد الإماراتي، معربًا عن شكره لاهتمام الإمارات باللغة العربية.. فيما أعرب وزير التعليم الإماراتي عن تقديره البالغ للأزهر الشريف ودوره البارز في نشر الفكر الوسطي، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر في الفترة الراهنة التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية.

وأبدى «الطيب» استعداد الأزهر للمشاركة بعلمائه في تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، وعرض فضيلته على الوفد الإماراتي فكرة إنشاء أنموذج شعبة لدراسة العلم الشرعي بالإمارات لقيادة الفكر الوسطي في البلاد.

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