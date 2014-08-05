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التليفزيون يهدد بيع الدوري بـ140 مليون جنيه

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التليفزيون يهدد بيع الدوري بـ140 مليون جنيه التليفزيون يهدد بيع الدوري بـ140 مليون جنيه

قال سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن سعر الدوري اعتبارًا من الموسم الجديد زاد إلى 140 مليون جنيه.

وأوضح زاهر: "اتحاد الكرة له 15% من عائد بيع الدوري، ولكن الأمر عاد لنقطة الصفر بسبب تدخل التليفزيون".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "هناك شركة راعية اشترت الحقوق التسويقية للأندية، وتستعد لعرض بيع مباريات الدوري للقنوات الفضائية".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن على بيع حقوق البث بشكل منفرد كل ناد على حدى.

واستدرك زاهر: "ولكن مسئولي التليفزيون أرسلوا خطابًا رسميًا أكدوا فيه أن بث مباراة في الدوري على قناة غير مصرية يتطلب دفع 30 ألف دولار قيمة شارة البث، وهو مبلغ كبير للغاية".

وأتم عضو الجبلاية: "التليفزيون لن يستطيع دفع 140 مليون جنيه لبث الدوري فضائيًا، لأن عرضه السابق بقيمة 70 مليون جنيه، دفع منها 43 مليون جنيه، ووعد بسداد المبلغ المتبقي خلال 36 ساعة".

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