عطور الأزهار والأنوثة من Acqua Di Parma

بيروت- سيدتي نت

بتلات الورد والكلمات

توحي الورود المتفتحة بأجواء شاعرية. فبتلات هذه الأزهار الجميلة تلهم قلوب وعقول الشعراء، لتتدفق الكلمات والصور عندها بصورة عفوية كما لو كانت بفعل السحر. قصائد وأغاني وأبيات تحتفي بالورد الجوري: بصدقه وغموضه، بكونه رمزاً للأنوثة الطاغية. تحفة فنية أنيقة من الألوان، الأشكال والنفحات العطرية مزجتها الطبيعة معاً بصورة مثالية، ليصبح الورد الجوري نبعاً للإلهام والإبداع. وبراعم الورد هي مثل كأس يفيض عاطفة وأحاسيس، ليبدع جمالاً مذهلاً في قلوب من يقدّرونه بحق.

واحدة من الأزهار المفضلة لدى المرأة

الشغف، اللطف، الحب، الرقة، السعادة، الأحلام... ثروة من الأحاسيس الداخلية التي تراها المرأة وتقدرها في الزهرة المفضلة لديها. فلطالما كان الورد الجوري رمزاً للأنوثة التي تجاهد لتكشف عن نفسها، ولتعيش الأحاسيس في ذاتها وفي الآخرين بصدق وبكل ما فيها.

زهرة تجمع بين الحس الرقيق الواعي وبين شاعرية الأحاسيس.

الورد الجوري – رمز الأنوثة والأناقة

في كل مكان وفي كل عصر، يعتبر الورد الجوري تعبيراً عن الأناقة. فزهرته تعكس عذوبة مذهلة. وجماله يوحي بالكمال والسمو، وبالحيوية الطبيعية. هذه الزهرة المتألقة تتواجد بدرجات لونية متفاوتة متنوعة – من الوردي الشاحب وحتى الوردي الداكن الغني. أما قلبها المفعم بالنفحات العطرية فتحيط به أكثر من مائة بتلة، تعلو ساقاً خضراء زاهية تنحني بلطف. زهرة الشاعر والمرأة: يتألق الورد الجوري ويبرز في الحدائق الفاخرة والمتواضعة على السواء – فمن حدائق الورد الأنيقة في قصر فيناريا ريالي بمدينة تورينو، وصولاً إلى حدائق الورد البهيجة في القصر الملكي بمدينة مونزا.

تركيبة جديدة غنية ترجع أصولها إلى حدائق النبلاء الإيطاليين

نزهة في ظلال الأشجار العتيقة، وبين الأكواخ والأدراج، تتخللها هبات عطرية جذابة – الرائحة الفواحة للورد الجوري. وتمثل نفحات هذا الورد جزءاً أصيلاً من حدائق النبلاء في إيطاليا، ليتألق الورد الجوري كملكة حبتها الطبيعة بالجمال والأناقة. وتستوحي علامة Acqua di Parma من سحر هذا الورد عطراً مركزاً يضفي لمسات جديدة على مجموعة العطور النسائية Le Nobili، المستوحاة من أجمل الأزهار التي تتفتح في أفخم الحدائق الإيطالية الخاصة، حيث يمتزج الفن والجمال بتوازن مثالي. كل واحد من عطور هذه المجموعة يتألق بنفحات عطرية فريدة، تم اختيارها بعناية لما تعكسه من أنوثة ونبل، وعطر فاخر نفاذ، وجودة فائقة. تركيبات عطرية من إبداع Acqua di Parma، استخدمت فيها أرقى المكونات. كل واحد منها عطر لا ينسى: Iris، Magnolia، Gelsomino، وأخيراً عطر Rosa Nobile الجديد.

الورد الجوري في عالم العطور الفاخرة

حظي الورد الجوري على مدى تاريخ صناعة العطور بقبول واسع لدى خبراء صناعة العطور لما يتمتع به من جمال رقيق مثالي. كما ألهم عطر الورد المركز إبداعات عديدة، حيث يتألق في تركيبات عطرية نفاذة تفوح أنوثة أخاذة. نفحات غنية ناعمة تترجمها Acqua di Parma بتناغم مذهل.