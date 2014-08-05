4 خضراوات لقبض مسام البشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية دائماً إلى رعاية خاصة، فالدهون التي تفرزها البشرة بكثرة تتطلب البحث عن العديد من المستحضرات للتخلص منها بدلاً من مظهرها الذي قد يكون مزعجاً ومحرجاً أمام الآخرين، وبالتأكيد ستكون منتجات الطبيعة هي أفضل من يقدم لك ذلك، فالفواكه والخضراوات تحتوي على مركبات ومعادن طبيعية تعمل على قبض مسام البشرة، وبالتالي التقليل من إفرازها للدهون، ومن أهم تلك الخضروات ما يلي:

1.الخيار

عصير الخيار يعمل كقابض رائع لمسام البشرة الدهنية، كما أن للخيار مفعول واضح في تبييض البشرة والتخلص من الهالات الغامقة التي قد تظهر تحت العينين، فضلاً عن مركباته الخاصة للتخلص من البقع والشوائب التي قد تصيب الوجه في فترات الصيف.

2. البقدونس

يستخدم منقوع البقدونس في تنظيف البشرة الدهنية أو المصحوبة بحب الشباب لما له من أثر فعال في تخليص المسام من الدهون الزائدة من جهة ومن المواد المترسبة بها من جهة أخرى.

3.الطماطم

تعتبر الطماطم من أفضل ما يمكن الاعتماد عليه لتضييق مسام الوجه، فمن خصائص الطماطم أنها تناسب البشرة شديدة الدهنية وكذلك البشرة شديدة الجفاف، فقط قطعي الطماطم إلى شرائح رفيعة ومرريها على بشرتك الدهنية.

4. الليمون

يستخدم عصير الليمون كمادة قابضة للمسام، وبذلك فهو يفيد البشرة التي تتعرض لترسب الدهون الزائدة، فطبقة رقيقة من عصير الليمون في دهن الوجه ثم شطفه بالماء الفاتر بعد أن يجف تستطيع أن تجعل بشرتك متألقة ونظيفة خالية من الدهون والزيوت تماماً.

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