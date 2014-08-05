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طائرة قطرية تبث الرعب لرحلة عودة مانشستر يونايتد

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طائرة قطرية تبث الرعب لرحلة عودة مانشستر يونايتد طائرة قطرية تبث الرعب لرحلة عودة مانشستر يونايتد

تسببت طائرة قطرية في بث الرعب في مطار مانشستر بإنجلترا قبل ساعات قليلة من هبوط طائرة نادي مانشستر يونايتد، لتتسبب في تغيير مسار طائرة الفريق لمدة نصف ساعة.

وكانت طائرة نادي مانشستر يونايتد تستعد للهبوط في مانشستر بعد العودة من جديد إلى إنجلترا بعد نهاية جولة الفريق في أمريكا بتتويجه بلقب بطولة كأس الأبطال الودية.

وتسبب بلاغ من أحد ركاب طائرة قطرية كانت تستعد للهبوط في مطار "مانشستر"، بتحويل مسار طائرة الفريق، تفاديا لأي كارثة كانت ستحدث في حالة سلامة البلاغ.

وتلقى طيار طائرة “الايرباص أ330″ القطرية خبر من أحد الركاب عن وجود طرد مشبوه علي متن الطائرة، ليبلغ مطار مانشستر قبل أن تتوتر الأجواء.

وتم إرسال طائرة مقاتله من السلاح الجوي البريطاني خلف الطائرة القطرية، لتتبعها حتى وصلت إلى مطار مانشستر، ليظهر بعدها أنه بلاغ كاذب.

لتعود بعدها من جديد طائرة فريق يونايتد إلى مسارها الصحيح، لتهبط بأمان إلى مطار مانشستر، حسبما أكده الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي" تويتر".

وقال المتحدث باسم شرطة مانشستر جون اوهاري عن الواقعة: “أن إرسال مقاتلة من سلاح الجو الملكي كان نتيجة لمعلومات تلقاها الطيار عن احتمال وجود طرد مشبوه في الطائرة”.

وأضاف: “سواء كان تهديدا حقيقيا أو لا، ولكننا دائما نتعامل مع الأمر كحالة طارئة”.

وأكدت الشرطة البريطانية أن وقالت الشرطة الطائرة حطت من دون مشاكل في المطار، وان السلطات كانت على المدرج لإدارة الوضع.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به الذي قام بالبلاغ الكاذب، الذي بدوره أصاب لاعبي مانشستر يونايتد والطاقم الفني والطبي بأكمله بحالة ذعر استمرت أكثر من 45 دقيقة.

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