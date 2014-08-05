كم تكلف حفل زفاف بيرين سات؟

بعد أيام من زفاف الممثلة التركية بيرين سات على عريسها مغني البوب التركي الشهير كينان دوغلو في ساحل ماليبو، الذي وصفته محررات الأزياء التركيات بالزفاف الحلم، كشفت الصحافة التركية تفاصيل حفل الزفاف وتكلفته نقلاً عن ما تداوله المشاهير الذين حضروا الحفل، حيث تؤكد أقوالهم أن الحفل كلف ما يقارب المليون ليرة تركية أي ما يوازي نصف مليون دولار، أنفقها العريس كينان دوغلو على نقل عائلتيهما والمدعوين من تركيا إلى أمريكا، و تكلفة إقامتهما بالفنادق الأمريكية، والزينة، والديكور، والفرقة الموسيقية، وبوفيه الطعام والشراب والحلويات والشكولاته الفاخرة في حفل الزفاف الذي أقيم في حديقة فيللتهما في ساحل ماليبو حيث تم عقد قرانهما على شاطىء البحر في أجواء رومانسية غاية في الروعة والبساطة، حيث أقسما على الإتحاد الروحي والجسدي للأبد أمام عائلتيهما وأصدقائهما المقربين من بينهم بعض المشاهير وبالأخص: بيلتشيم بيلجين الشهيرة بدانة التي شهدت على عقد القران من جانب العروس بينما شهد صديق لكينان من جانبه، وكيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وحبيبته باشاك ديزير، والمخرجة التركية الشهيرة هلال سرال.

وقد خطفت بيرين سات قلوب المدعوين بطلتها البسيطة الأنيقة غير التقليدية بارتدائها فستان زفاف من الشيفون والأورجانزا والدانتيل وقبعة وحذاء أبيض اللون اختارتها من دور أزياء مختلفة في لندن، ويضاف إلى ما دفع العريس كينان دوغلو 300 ألف ليرة تركية أي ما يوازي ال 150 ألف دولار أمريكي قيمة عقد وقرط من الماس أهداهما لعروسه بيرين سات ليلة زفافهما التي لا تنسى.

وحظي خبر وصور حفل زفاف بيرين سات بالمركز الأول في نسبة المتابعة عبر الإعلام التركي و مواقع التواصل الإجتماعي، أكثر بكثير من أخبار حفلات زفاف زملائها وزميلاتها النجوم الأتراك الذين تمت حفلات عقد قرانهم في العام الفائت مثل صديقتها نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، وبيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم، وبيرجا أكالاي الشهيرة بسلوى التي تزوجت بعد بيرين سات بأيام قليلة، وهذا ليس بمستغرب حيث أصبحت بيرين سات في سنوات قليلة واحدة من أهم النجمات التركيات في العالم وبالأخص بعد بطولتها لمسلسليها الناجحين جداً "العشق الممنوع" و"فاطمة".

من الأجمل: فستان زفاف بيرين سات أو بيرجا أكالاي؟