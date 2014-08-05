هل ستلغى مهرجانات لبنان بسبب الأوضاع الأمنية؟

عندما يسأل القيمون على مهرجانات لبنان الدولية، "هل أنتم مستمرون في المهرجانات في ظل تردي الأوضاع الأمنية يجيبون فوراً "طبعاً نحن مستمرون وبشكل اعتيادي، لأن ما يحصل في منطقة "عرسال" بعيد عن مناطقنا وواجبنا يحتم علينا الاستمرار فنياً من أجل إدخال الفرحة إلى قلوب الناس في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن، وفي المقابل يبقى وضع "مهرجانات بعلبك الدولية" على المحك نظراً لقربها الجغرافي من منطقة "عرسال" التي تعيش منذ يومين اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعات إرهابية.

بالنسبة إلى مهرجانات بيت الدين، فهي مستمرة بشكل اعتيادي ولم يبق من برنامجها المقرر سوى حفل وجدي معوض الذي سيستمر على مدار ثلاث ليالي في 6 و7 و8 آب\ أغسطس.

أما مهرجانات أهدن، فهي مستمرة ايضاً كما أكدت دينا لحود التي أوضحت "نحن مستمرون مع كاظم الساهر في حفلتين في 8 و9 آب \أغسطس، ومع حفل "ميوزيك هول ان كونسرت" في 22 آب\ اغسطس و حفل "تينول" في 23 آب \ اغسطس.

وضع مهرجانات بعلبك، يحدده الظرف الأمني الذي تعيشه منطقة "عرسال" حالياً، كما افادت مايا حلبي التي اضافت أن الحفلة المقبلة في 10 آب\ اغسطس ولا يوجد قرار بإلغائها حتى الآن. نحن نتخذ القرار المناسب على ضوء تبلور الأوضاع الامنية."

لطيفة اللقيس المسؤولة عن مهرجانات جبيل قالت "طبعاً نحن مستمرون. الوضع جيد جداً في جبيل ويجب ان نستمر لكي لا يتأثر الناس، ولكن ماذا يمكن ان يطرأ في المستقبل، عندها لكل حادث حديث. غداً الناس على موعد مع حفل "ستروماي" وبعد غد مع حفلة جاز لإبراهيم معلوف بمرافقة فنان اثيوبي.

كما المناطق اللبنانية الأخرى، تستمر العاصمة بيروت في إحياء مهرجاناتها، كما افدت نايلة ابو عزيز التي أوضحت" بطاقات حفل زياد الرحباني بيعت كلها، وموعدها في 7 آب\ اغسطس وهناك حفل في 12 من الشهر نفسه خاص بتكريم الفنان الراحل وديع الصافي".

في المقابل أعلن متعهد الحفلات ميشال حايك، عبر "تويتر" عن إلغاء كل الحفلات الفنية التي كان مقرراً إحياؤها خلال الصيف على الأراضي اللبنانية، نظراً لما يتعرض له الجيش اللبناني من اعتداءات واحتراماَ لأرواح الشهداء، كما أعلن وائل كفوري في تغريدة له على "تويتر" عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يجمعه بالفنان فارس كرم في فندق "الريجنسي بالاس" في 9 آب\ أغسطس الحالي، تضامناً مع الجيش وبسبب الظروف الأمنية. أما نجوى كرم فأكدت أنها لا يمكن أن تغني في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة.