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ساندرا بولوك الأعلى دخلاً في هوليوود

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الثلاثاء 05-08-2014 17:24

تصدّرت النجمة Sandra Bullock لائحة مجلة " Forbes" بصفتها الممثلة الأعلى دخلاً في هوليوود، بعد أن جنت 51 مليون دولار خلال 2013-2014، لتنتقل من المركز السابع خلال العام المنصرم إلى المركز الأوّل في هذا العام، متفوّقة بذلك على النجمة Jennifer Lawrence وJennifer Aniston.
ويعود الفضل في تصدّر الممثلة القائمة إلى فيلمها الشهير "Gravity"، الذي فاز بـ7 جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل مخرج، في الوقت الذي نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 716 مليون دولار حول العالم.
وكان المركز الثاني من نصيب الممثلة الشابة Jennifer Lawrence، بطلة سلسلة أفلام "Hunger Games"، التي حافظت على المركز الثاني في القائمة بـ 34 مليون دولار، فيما قفزت Jennifer Aniston من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا العام، محققة 31 مليون دولار.
وحلّت الممثلة Gwyneth Paltrow في المركز الرابع بـ 19 مليون دولار.
واللافت في اللائحة، تراجع النجمة العالمية Angelina Jolie من المركز الأول العام الماضي إلى المركز الخامس هذا العام، محققة 18 مليون دولار.
يُذكر أنّ مجلة "Forbes" تقوم بحساب دخل الممثلين وفقاً لأجورهم في الأفلام والإعلانات وغيرها من النشاطات، من خلال الاتصال بمديري أعمالهم ووكالاتهم.

 

بالصور:النساء الأعلى دخلاً في العالم

 

 

 

 

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